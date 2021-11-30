Экономика

Более 5 млрд рублей пополнили бюджет Псковской области на 2021 год

5 млрд 252 млн 616 тысяч рублей безвозмездных поступлений пополнили бюджет Псковской области на 2021 года. Соответствующие изменения в региональный закон о бюджете на текущий год одобрили депутаты Псковской областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Федеральное финансирование в общей сумме поступлений составляет 4 млрд 960 млн 677 тысяч рублей. Так, на приобретение медицинских изделий для оснащения медучреждений направлено 499 млн 981 тысяча рублей, на переселение граждан из аварийного жилья – 206 млн 309 тысяч рублей (по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ), на дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи, в том числе больным коронавирусом, – 241 млн 773 тысячи рублей, на приобретение лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом – 103 млн 527 тысяч рублей, на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 1 млрд 75 млн рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды – 365 млн 118 тысяч рублей, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 492 млн 322 тысячи рублей.

Кроме того, учтены дотации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 392 млн 1 тысяча рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 млрд 783 млн 996 тысяч рублей.

Таким образом, доходы регионального бюджета на 2021 год составят 50 млрд 539,9 млн рублей, расходы — 54 млрд 19,5 млн рублей. Дефицит областного бюджета не изменится.