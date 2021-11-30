Создана согласительная комиссия для работы над проектом закона об областном бюджете на 2022 год

Депутаты Псковского областного Собрания создали согласительную комиссию для работы над проектом закона об областном бюджете на 2022 год. Об этом с 4-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
От администрации Псковской области в согласительную комиссию вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова, вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова, заместители главы региона Нинель Салагаева и Василий Осипов, руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев, начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова.
От областного Собрания в состав согласительной комиссии вошли вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков («Единая Россия»), депутаты Антон Минаков (ЛДПР), Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), Андрей Маковский («Новые люди»), Артур Гайдук («Яблоко»), Петр Алексеенко (КПРФ).
Поправки будут приниматься до 17.00 7 декабря.