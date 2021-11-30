Экономика

Александр Братчиков: Бюджет на 2022 год направлен на развитие Псковской области

Сегодня, 30 ноября, состоялась 4-я внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов, в ходе которой парламентарии поддержали проект закона об областном бюджете на 2022 год в первом чтении. Вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в ходе пресс-подхода дал характеристику главному финансовому документу региона.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Николаевич, сегодня приняли проект бюджета области на 2022 год в первом чтении. Какая еще предстоит работа?

- Начнет работу согласительная комиссия. Ее состав утвержден. В согласительную комиссию входят заместители губернатора, от областного Собрания — представители всех партий. Основная задача — собрать обращения от муниципалитетов, граждан и депутатов, отработать их и подготовить поправки ко второму чтению.

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- Какую характеристику вы можете дать принятому в первом чтении законопроекту о бюджете?

- Я считаю, что проект закона о бюджете на 2022 год социально ориентированный, сбалансированный и направлен на развитие Псковской области. Мы этом видим по цифрам. В нем учтены все необходимые бюджетные гарантии на выполнение всех социальных обязательств. Главный финансовый документ состоит из 21 программы. В первом чтении он уже выше бюджета 2021 года на 1,8 млрд рублей, что очень позитивно.

Учтено увеличение заработной платы, дорожного фонда и МРОТ. Также отражено развитие сельских территорий, приобретение жилья медикам и детям-сиротам, а также впервые - инициативное бюджетирование.

Хочу поблагодарить губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и администрацию региона за своевременную подготовку законопроекта о бюджете.

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- Как вы относитесь к тому, что в согласительной комиссии будут работать фракции, которые не поддержали проект закона о бюджете на 2022 год?

- Представителей партий, которые не поддержали бюджет, избрали жители Псковской области. И мнение избирателей необходимо учитывать. Мы их обязательно выслушаем, постараемся понять, почему они не поддержали законопроект. И попытаемся убедить одобрить документ во втором чтении.

Беседовал Михаил Синёв