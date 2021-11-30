Экономика

Игорь Дитрих об областном бюджете на 2022 год

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 30 ноября. Гостем студии стал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о законопроекте о региональном бюджете на 2022 год и финансировании территориального ФОМС.

- Игорь Иванович, вас, как председателя комитета по труду и социальной политике, хотел спросить об увеличении бюджета территориального ФОМС на 340 млн рублей. Куда эти деньги будут направлены?

- Денег добавили в связи с тем, что ковид-пациентов стало больше. Соответственно, федеральная структура ФОМС добавила деньги, чтобы мы могли оплатить оказание услуг пациентам с ковидом.

Подчеркну, что задолженности в выплатах фонда лечебным учреждениям за пролеченных больных в 2021 году нет.

На 2022 год бюджет принят с увеличением. Хотя количество застрахованных в Псковской области несколько уменьшилось. Но так как увеличилось подушевое финансирование, выделение средств на каждого застрахованного, бюджет ФОМС увеличился.

В структуре бюджета произошли изменения в сторону первичного звена здравоохранения, дневного стационара.

- Речь идет только о покрытии курса лечения? Или еще учитываются деньги на оплату труда медицинского персонала, которые работает с коронавирусом?

- Здесь учитывается все, в том числе и доплаты за лечение больных коронавирусом.

- Учтены ли в бюджете следующего года выплаты врачам, медицинскому персоналу?

- Эти доплаты учтены. Потребуется их больше или меньше, сейчас не скажем. Если в 2022 году будет оказано помощи больше, федеральный фонд обязательно это компенсирует: и врачи, и медицинский персонал получат все выплаты, которые им положены.

- Вы согласны с тем, что бюджет области на 2022 год будет социально направленным?

- Он однозначно будет социально направленным. Мы видим на протяжении многих лет, что на социальную сферу тратится больше половины бюджета. Остальные нюансы будут учитываться на согласительной комиссии.

Бюджет региона, как и бюджет любой семьи, ограничен. И на «семейном совете» решают, что в первую очередь, что во вторую, а что в третью. Это и будет решаться на согласительной комиссии, куда входят представители администрации и всех фракций. Когда согласительная комиссия закончит работу, законопроект вынесут на второе чтение.

- Есть ли какие-то особенности кроме того, что бюджет социальный?

- Социальная направленность — это тенденция прошлых лет, которая сохраняется и сейчас. На заседании парламентского социального комитета высказались все председатели областных комитетов администрации, которые относятся к социальной политике. Они говорили о строительстве новых школ, больниц, спортивных площадок и так далее. Тенденции, которые начались два-три года назад, планомерно продолжаются.

- Будет ли уделено внимание национальным проектам?

- Национальные проекты продолжают свою работу. Звучали вопросы, что в бюджете области по некоторым национальным проектам уменьшено финансирование. Но это уменьшение именно составляющей бюджета области, а в целом финансирование остается и даже увеличивается, просто большую часть на себя берет федерация.

- Игорь Иванович, в этом году изменилось количество депутатов областного Собрания. Как это отразится на работе парламентского корпуса?

- Теперь каждый депутат больше на виду. Повышается ответственность и спрос избирателей. Практически по каждому вопросу парламентарии высказываются. Их мнение слышат.

Сокращение числа депутатов – абсолютно правильное решение. Эффективность этого решения мы узнаем чуть позже, но, думаю, она обязательно будет.