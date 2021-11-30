Экономика

Елена Полонская: В бюджете Пскова на 2022 год сохраняется социальная направленность

В бюджете Пскова на 2022 год удалось сохранить социальную направленность. Об этом на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете города Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сообщила глава города Елена Полонская, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Елены Полонской, социальная сфера осталась в приоритете, в том числе благодаря главе администрации Пскова Борису Елкину, который с первых дней работы в администрации города «активно включился в существующие процессы в Пскове».

«В 2022 году продолжится финансирование всех 14 муниципальных программ, которые направлены на улучшение жизни наших горожан», - отметила Елена Полонская, еще раз подчеркивая социальную направленность принимаемого бюджета.

Публичные слушания проходят сегодня, 30 ноября, в Городском культурном центре. В мероприятии принимают участие представители городской Думы и администрации Пскова.