Экономика

Более 60% средств бюджета Пскова на 2022 год направят на социальную сферу

Социальная сфера составляет 60,4% от общих расходов бюджета Пскова на 2022 год. Об этом на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете города Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сообщила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Больше всего средств на данный момент предусмотрено на сферу образования. Проектом бюджета на 2022 – 2024 годы на финансирование муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 млрд 660 млн 582,7 тысячи рублей, в том числе на 2022 год – 3 млрд 262 млн 690,2 тысячи рублей.

В частности, деньги направят на организацию питания в общеобразовательных учреждениях: в 2022 году – 215 млн 941,8 тысячи рублей (из них средства федерального бюджета – 141 млн 336,4 тысячи рублей, областного бюджета – 45 млн 723,6 тысячи рублей).

Кроме того, деньги закладываются на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение ремонта и благоустройство прилегающих территорий.