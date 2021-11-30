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Экономика

Псковский губернатор участвует в правительственной комиссии по вопросам бизнеса

01.12.2021 16:55|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников участвует в правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Открывая совещание, председатель правительства РФ отметил, что рост малого и среднего бизнеса — одна из ключевых задач, которую нужно решить в рамках достижения национальных целей, поставленных президентом России. Основное внимание в рамках выступления он сконцентрировал на мерах поддержки субъектов МСП, в том числе действующих в период распространения COVID-19.

Фото: пресс-служба правительства РФ

«Инструментарий постоянно совершенствуется и обновляется — с учетом, разумеется, текущих вызовов, например, такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии. По динамике запросов мы видим, что бизнес активно использовал эти возможности», - заметил Михаил Мишустин.

В рамках мероприятия предполагается рассмотреть ряд вопросов, среди которых антикризисные меры поддержки, ключевые инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация поручений президента РФ.

Также стороны обсудят поддержку экспорта субъектов малого и среднего бизнеса. Планируется рассмотреть возможность расширения перечня регионов для участия в программе по созданию технопарков, а также  вопросы совершенствования критериев отнесения к социальному предпринимательству.

Отметим, что в Псковской области действуют более 20 тысяч субъектов МСП, из которых более 12 тысяч — индивидуальные предприниматели.

Мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательство инициативы» в текущем году реализованы более чем на 90%. В том числе реализуется механизм поддержки социальных предпринимателей — 14 субъектов получили гранты в размере 500 тысяч рублей.

В Псковской области предоставляются меры поддержки бизнеса в ситуации с распространением COVID-19. На региональном уровне они утверждены соответствующим указом губернатора. В частности, в рамках оказания неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области в этом году выдал 110 займов на 266 миллионов рублей.

Кроме того, реализуются мероприятия по налоговой поддержке бизнеса, предприятия пользуются такими инструментами, как безвозмездная субсидия в размере одного МРОТ на одного сотрудника, а также беспроцентными кредитами для выплаты заработной платы и другими.

Теги: #бизнес #правительство #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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