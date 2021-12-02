Псковская область получит 180 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса

Псковская область получит из федерального бюджета 180 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
По его словам, средства предназначены для возмещения затрат на создание объектов агропромышленного комплекса. Они будут предоставлены сельхозпредприятию «Красное знамя», которое ввело в эксплуатацию молочную ферму на 1,8 тыс. фуражных коров в Новосокольническом районе. Ее строительство началось еще в 2019 году, объем инвестиций составил свыше 1,3 млрд рублей. В настоящее время сельхозпредприятие входит в тройку лучших хозяйств Псковской области по надою молока.
«Благодарю правительство РФ за поддержку важных для нашего региона проектов», - заключил губернатор.