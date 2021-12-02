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Экономика

Нюансы закона о потребительском кредите

02.12.2021 09:46|ПсковКомментариев: 0

Государственная дума утвердила новый проект федерального закона «О потребительском займе». Основной задачей законопроекта есть четкая регуляция действий между кредиторами и клиентами в процессе оформления банковских услуг. Кроме того, данный закон относится и к потребительскому сектору.

Читатели нашего сайта, которые жалуются на привычку банков вводить их в заблуждение, следует вздохнуть с облегчением. В новом законе появилось несколько важных моментов, которые не позволят кредиторам водить людей за нос. Согласно обновлению данного закона, в обязанности кредитора входит отметка полной стоимости займа, что позволит провести расчет кредита онлайн куда удобнее.

Данный параметр должен включать в себя каждый кредитный договор. Вмещать его будет рамка в форме квадрата. В закон вошли даже нормы размеров такой рамки. Она должна занимать не менее чем 5% страницы.

Но какие бы новые законы не выходили, они могут лишь помочь уберечься от недобросовестных кредиторов, которые молча могут выдать совсем невыгодный кредит за час наличными. Очень важно уметь внимательно читать кредитный договор. Вчитаться необходимо не в каждое предложение или слова, а в каждую букву.

После таких действий вы не будете злиться сами на себя и на банк за то, что от вас спрятали ключевые данные договора. Выбрать выгодный кредит в банке без справки о доходах наличными – в этом вам и должен помочь федеральный закон «О потребительском кредите».

Кроме того, с момента принятия нового закона действия коллектором будут установлены нормами полномочий, ведь поведение коллекторов до недавнего времени очень всех волновало. Они могут как встречаться с клиентом лично, так и вести общение по телефону или иными средствами общения.

Но теперь, если обратиться к тексту законопроекта, любое общение с должником, включая средства общения, запрещены с 10 вечера по 8 утра в рабочие дни. Ограничение коснулось также выходных и праздничных дней. С целью избежать кризиса глобальных неплатежей, Центробанк сможет настраивать ставку на любой потребительский кредит наличными.

Если простыми словами, то это окажет влияние на банки, проводящие темную политику в сфере. У банков, выдающих кредиты наличными без справок и поручителей, больше не будет возможности на повышение утвержденной цены на кредит более, чем на треть. Эксперты уверены, что новые изменения в поле кредитов, безусловно, будут выгодными для заемщика.

Стоимость любого кредита в целом станет намного дешевле. Правда новые банки, которые имеют совсем небольшие капиталы, будут вынуждены уступать место большим банкам, ведь теперь они не имеют возможности пользоваться высокой ставкой.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Теги: #банк #кредит #Тинькофф Банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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