Экономика

Сбер вместе с лидерами рынка провел первую конференцию по созданию Национального ESG-альянса

Завершилась первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-альянса. В ходе мероприятия участники подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех вовлеченных сторон.

Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчетности в этой области, развития преобразующих партнерских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию, пояснили в банке.

Предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Его активно поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.