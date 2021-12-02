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Экономика

Псковская область получила порядка 90 млн на поддержку аграриев в сфере закупки кормов

02.12.2021 21:46|ПсковКомментариев: 0

Псковской области выделили порядка 90 млн рублей из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств при возмещении сельхозпроизводителям затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего субъектам России на эти цели выделили более 10 млрд рублей. Решение принято из-за роста цен на такие корма. Оно позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов.

Напомним, ранее Псковской области выделили более 180 млн рублей из федерального бюджета на возмещение затрат сельхозпредприятию «Красное знамя» за строительство молочной фермы в Новосокольническом районе.

Теги: #Псковская область #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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