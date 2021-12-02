Псковские промышленные предприятия получат около 6 млн рублей субсидий

Итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий по возмещению части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
В рамках работы конкурсной комиссии из девяти заявок от промышленных предприятий семь признали победителями:
В администрации отметили, что все предприятия соответствовали требованиям порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Общая сумма поддержки составит около 5,8 млн рублей.
Данная мера поддержки предприятий реализуется с 2021 года в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности».