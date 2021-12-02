Экономика

Крупная белорусская компания может начать сотрудничать с предприятиями Пскова

Одна из крупнейших компаний Белоруссии «Белорусский автомобильный завод» может начать сотрудничать с двумя предприятиями из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города

В рамках программы IX международного экономического форума глава города Пскова Елена Полонская приняла участие в рабочей встрече, которая прошла в Витебском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Генеральным директором отделения является Наталья Воробьева.

«Сегодня в рамках IX международного экономического форума в Витебске мы хотели бы обсудить новые форматы и подходы к муниципальному экономическому сотрудничеству. Наша цель – конкретные примеры партнерства, которые можно будет обсудить на планируемых в Пскове мероприятиях. Сейчас ведутся переговоры с одним из крупнейших предприятий Белоруссии "БелАЗ" о взаимодействии с двумя предприятиями из города Пскова. Буду очень рада, если получится достигнуть соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве», - отметила Елена Полонская.

В ходе встречи глава города Пскова пригласила представителей БелТПП на муниципальный форум приграничных регионов в следующем году и на 11-ю встречу городов-побратимов двух государств, которая пройдет в Пскове в 2023-м году.

На встрече также присутствовали представители Союза машиностроителей Псковской области и генеральный директор предприятия «Экокабель» Сергей Шевцов.

Напомним, 2-3 декабря в городе Витебск (Республика Беларусь) проходит девятый международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы». Участие в форуме принимают бизнес-делегации из России, Индии, Латвии, Сербии, Грузии и Таджикистана. Представители государственной власти из Псковской, Волгоградской, Московской, Курской, Владимирской и Астраханской областей. Псковскую делегацию возглавляет глава Пскова Елена Полонская.