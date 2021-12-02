Экономика

Численность находящихся за чертой бедности россиян сократилась в 2021 году

Численность россиян, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам III квартала 2021 года сократилась на 2,8 миллиона, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Сегодня за чертой бедности находится 16 миллионов россиян, что составляет 11% населения страны. Это связано с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%.

Согласно этой информации, за 9 месяцев 2021 года число бедных составило 17,6 миллионов, или 12,1% населения страны. Среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли в III квартале 2021 года с 34,9 тысяч рублей до 40,4 тысяч рублей. Этому способствовали восстановление экономической активности и последующий рост зарплат и занятости, а также увеличение социальных выплат.

Как следует из опубликованных данных, численность занятого населения в III квартале 2021 года выросла на 2,6% и составила 72,2 миллиона человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился на 1,9% - с 6,3% до 4,4%. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тысяч 133 рубля. Она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

В то же время доля социальных выплат в структуре доходов выросла на 1% - с 22,15% до 23,1%, а в абсолютном выражении - на 704,5 миллиарда рублей - с 3,4 триллионов рублей в III квартале 2020 года до 4,1 триллионов рублей в III квартале 2021 года. Так, в течение июля - сентября 2021 года родители порядка 21 млн детей получили единовременные выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей, и все пенсионеры (43 млн человек) также получили выплату по 10 тысяч рублей.

Кроме того, в III квартале были введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми, в том числе ежемесячные пособия в размере половины прожиточного минимума на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малообеспеченных одиноких родителей и ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума для малообеспеченных женщин, ожидающих ребенка. Также в III квартале выросла доля доходов от предпринимательской или производственной деятельности на 0,5% - с 5,4% до 5,9% в структуре доходов.