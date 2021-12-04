Экономика

Не заплатившим имущественные налоги псковичам начали начислять пени

Начиная с 2 декабря налогоплательщики, которые не успели оплатить имущественные налоги, автоматически перешли в разряд должников. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

1 декабря завершился срок оплаты имущественных налогов за 2020 год. Именно до этого дня собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны были заплатить налог на имущество физических лиц, обратили внимание в ведомстве.

Со 2 декабря на неоплаченную сумму налога начинается начисление пеней, которые имеют фиксированный размер – 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому чем раньше задолженность будет погашена, тем меньше будет сумма пени к уплате.

УФНС России по Псковской области напоминает, что в соответствии с законодательством налогоплательщикам-должникам будут направлены требования об уплате задолженности. Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», требования присылают в электронном виде.

В том случае, если и указанный в требовании срок для добровольной уплаты истечет, а задолженность не будет погашена, налоговые органы вправе начать взыскание задолженности уже через службу судебных приставов. Это может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и личного имущества должника, в связи с чем налоговая служба рекомендует гражданам контролировать свои расчеты с бюджетом и при наличии задолженности самостоятельно ее оплатить.

При наличии каких-либо вопросов по наличию задолженности налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также по телефонам «горячей линии»: 8(8112) 699-273; 699-342.