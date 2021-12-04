Экономика

Почти 30% средств в бюджете Пскова заложено на образование

28% средств в бюджете города Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено на образование. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

«На образование направлено 28% бюджета, потому что у нас есть неотложные вопросы по детсадам и школам. Недавно мы провели аттестацию, сотрудники многих дошкольных учреждений говорили о том, что необходимо ограждение, улучшение территории, были вопросы по кровле, по воде и канализации. В школах многих интересует возможность замены оконных блоков», - рассказал Владимир Воробьев.

Он напомнил, что из 7 млрд рублей бюджета порядка 62% направлено на социальную сферу. По его словам, Псковская городская Дума уделяет этому большое внимание. «Это очень хорошая цифра, мы надеемся, что она обеспечит потребности города в том направлении», - подчеркнул заместитель главы города.

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«Бюджет сбалансирован, он отвечает основным направлениям бюджетной политики города и предусматривает развитие. Будут строиться две новые школы, улучшаться дорожно-уличная сеть, обустраиваться дворы, спортивные городки в микрорайонах, будут решаться и многие другие вопросы, которые касаются обустройства городских общественных территорий», - добавил Владимир Воробьев.