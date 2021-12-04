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Экономика

Владимир Путин повысил размер минимальной зарплаты россиян

06.12.2021 21:00|ПсковКомментариев: 2

Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда в России в 2022 году до 13 890 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Повышение составило чуть более 1 тысячи рублей. В 2021 году величина федерального МРОТ составляла 12 792 рублей.

Напомним, в России с начала 2021 года вступила в силу новая методика расчета МРОТ. Теперь он зависит от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. Медианный доход — это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. МРОТ должен составлять 42% от размера медианной зарплаты.

Медианную среднемесячную зарплату в российской экономике за 2020 год Росстат оценивал в 32 422 рубля. Таким образом, МРОТ должен был составить 13617 рублей, однако в ноябре Владимир Путин предложил проиндексировать показатель дополнительно, с учетом инфляции. Согласно его предложению, МРОТ и минимальный прожиточный минимум должен был вырасти на 8,6% — 1100 рублей.

Тогда президент поручил подготовить поправки о повышенной индексации. 19 ноября президент внес поправки об индексации в проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотрение в Госдуму.

Комитет по бюджету и налогам проголосовал за предложение единогласно. Председатель комитета Андрей Макаров заявил, что увеличение МРОТ и прожиточного минимума поможет бороться с бедностью и поддерживать нуждающихся. Нижняя палата парламента приняла проект в третьем чтении 24 ноября.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, увеличение показателя оплаты труда затронет 3 миллиона россиян, которые работают в бюджетном и внебюджетном секторе экономики. Правительство обеспечит повышение МРОТ за счет средств федерального бюджета, внебюджетных фондов и бюджетов субъектов. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнял, что на увеличение минимального прожиточного минимума и МРОТ будет выделено примерно 30 миллиардов рублей.

Теги: #мрот #зарплата #повышение
Источник: Псковская Лента Новостей
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