Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обсудит вопросы сельского хозяйства и некоторые другие значимые для региона темы.

Каким будет бюджет Псковской области? Как уходящий год сложился для сельскохозяйственной отрасли региона? Как улучшить ситуацию с состоянием электросетевого хозяйства?

Трансляция завершена