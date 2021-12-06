Экономика

«Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах сельскохозяйственного года и формировании бюджета. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 7 декабря. Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обсудила вопросы сельского хозяйства и некоторые другие значимые для региона темы.

Каким будет бюджет Псковской области? Как уходящий год сложился для сельскохозяйственной отрасли региона? Как улучшить ситуацию с состоянием электросетевого хозяйства?