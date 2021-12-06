Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Декабрь традиционно становится месяцем, когда мы подводим итоги уходящего года. Года с продолжающимися по миру локдаунами, года, когда мы изучили буквы «дельта» и «омикрон» греческого алфавита, и, тем не менее, года в котором 84% россиян, по данным ВЦИОМ, считают себя счастливыми. Есть ли среди счастливых людей представители псковского бизнеса? Об этом и многом другом с Владимиром Зубовым поговорит ведущий Дмитрий Иванов.

В частности, гость студии подведет итоги работы ТПП и расскажет, как чувствует себя экономика по сравнению с 2020 - тоже коронавирусным — годом.

Трансляция завершена.