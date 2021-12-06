Экономика

«Эхономика»: Владимир Зубов о самочувствии псковской экономики и счастливых бизнесменах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 7 декабря.

Декабрь традиционно становится месяцем, когда мы подводим итоги уходящего года. Года с продолжающимися по миру локдаунами, года, когда мы изучили буквы «дельта» и «омикрон» греческого алфавита, и, тем не менее, года в котором 84% россиян, по данным ВЦИОМ, считают себя счастливыми. Есть ли среди счастливых людей представители псковского бизнеса? Об этом и многом другом ведущий Дмитрий Иванов поговорил с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым.

В частности, гость студии подвел итоги работы ТПП и рассказал, как чувствует себя экономика по сравнению с 2020 - тоже коронавирусным — годом.