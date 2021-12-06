Экономика

Бюджет Пскова на 2022 год приняли в первом чтении

Депутаты Псковской городской Думы приняли в первом чтении законопроект о бюджете Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что законопроект прошел «нулевое» чтение, публичные слушания и был подробно рассмотрен на заседаниях комитетов гордумы. Она отметила, что общий объем доходов бюджета Пскова на 2022 год прогнозируется в размере 6 млрд 687,4 млн рублей. При этом налоговые доходы составят 29,2%, неналоговые доходы - 2,3%, безвозмездные поступления - 68,5%. Общий объем расходов бюджета города может составить 6 млрд 793 млн рублей, дефицит бюджета — 106,5 млн рублей.

Расходы социальной направленности составят 4,1 млрд рублей (64% от общих расходов бюджета), продолжила Тамара Винт. При этом на сферу образования планируется выделить более 3 млрд рублей.



«Проект бюджета формировался в жестких финансовых ограничениях. Он сбалансирован, позволит осуществить стабильную работу городского хозяйства», - сказала Тамара Винт.



Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила финансовое управление городской администрации за формирование бюджета. «Работа проделана большая», - подчеркнула она.



Ее заместитель, депутат Александр Баев в свою очередь высказал мнение, что бюджет сформирован на «существование и выживание», и средств не хватит на полноценное финансирование социального и хозяйственного направлений. Он добавил, что фракция КПРФ не станет поддерживать этот законопроект.



«Выборы начались! Я поняла», - шутливо ответила ему Елена Полонская и напомнила, что, не принимая бюджет, он получил деньги на ремонт дворовых территорий. «Мне кажется, это казус», - заметила она.

Глава Пскова отметила, что средства в следующем году направят на продолжение реконструкции крупных автомобильных магистралей города, строительство двух школ, ремонт образовательных учреждений, освещение, уборку города и так далее. Она напомнила, что ежегодно доходная часть бюджета растет, увеличивается объем субсидий и значительные суммы направляются на социальную сферу.



Депутат Григорий Стороненков указал на то, что проблемы с бюджетами есть даже в городах Западной Европы, и назвал бюджет Пскова сбалансированным.



В продолжение обсуждения депутат Григорий Турчин спросил, выделены ли средства на уборку снега. «Деньги на вывоз снега есть», - ответил сити-менеджер Борис Елкин и добавил, что уборка проводится ежедневно, работа не останавливается. Также он указал на то, что вопрос с увеличением количества снегоуборочной техники будет решаться.



Григорий Турчин поднял проблему закупки квартир для детей-сирот. Борис Елкин пояснил, что она связана с изменением стоимости квадратного метра жилья: если в начале года она составляла порядка 40 тысяч рублей, то сейчас — более 65 тысяч рублей. По его словам, бывают даже ситуации, когда имеющие статус детей-сирот граждане отказываются от квартир, поскольку им не нравится адрес. Также оказывает влияние отсутствие надлежащего количества квартир на вторичном рынке.

Борис Елкин отметил, что в 2022 году планируется большой ввод жилья на первичном рынке. «На следующий год амбициозные планы на закупку квартир для детей сирот», - добавил он.



Законопроект о бюджете на 2022 год в первом чтении поддержали 17 депутатов, против проголосовали трое.