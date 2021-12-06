Экономика

Госкомпенсации в период ограничений смогли получить порядка 10% псковских бизнесменов

Государственные компенсации в период ограничений в связи с распространением коронавируса смогли получить только порядка 10% предпринимателей в Псковской области. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов.

Владимир Зубов напомнил, что многие сферы, деятельность которых связана с массовым обслуживанием людей, в период ограничений понесли существенные убытки.

«Они пострадали не по свей вине, а из-за ограничений, которые были введены государством, поэтому они надеялись на получение от него адекватной помощи, но, понятно, чудес не бывает», - сказал президент ТПП Псковской области.

Он пояснил, что «та кратковременная помощь» предоставлялась не по факту деятельности предприятия. «Если ты занимаешься общественным питанием, но у тебя написано, что ты просто оказываешь услуги населению, ты компенсацию не получаешь. И таких организаций оказалось очень много. По нашим подсчетам и по подсчетам банков, только около 10% тех, кто должен был получить поддержку, смог ее получить. <...> Правила получения компенсаций не стыковались с реальностью», - оценил ситуацию Владимир Зубов.