Экономика

Владимир Зубов поделился мнением о развитии экономики в России до 2024 года

Прогнозы Всемирного банка более реалистичны, чем планы российского правительства на стабильный рост экономики в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Владимир Зубов пояснил, что правительство России планирует обеспечивать ежегодный прирост экономики на 3% на протяжении ближайших трех лет при среднем уровне инфляции 4%. «Исходя из этого мы видим, что правительство настроено на стабильный характер развития экономики», - заметил президент ТПП региона.

«Всемирный банк недавно провел очередное заседание, анализируя, в том числе, экономику в Российской Федерации. По сути, он подтвердил прогноз по развитию экономики с динамикой 4,3% по ВВП в 2021 году и снизил прогноз на следующий, 2022 год, с 2,8% до 2,3%. То есть динамика развития, по их мнению, будет ниже практически на 50%. Они учли все явления, которые будут происходить, в частности, появление нового штамма коронавируса. Но еще хуже прогноз на 2023 год, рост прогнозируют примерно на 1,8%, то есть ожидается постепенное замедление роста экономики и подход к 2024 году будет в режиме, близком к стагнации», - рассказал Владимир Зубов.

Резюмируя, он отметил, что Всемирный банк смотрит на инфляцию «более скептически». «Там нет разговора о 4% инфляции, поскольку фактическая инфляция уже составляет 8,39%, не говоря уже о неофициальной, которую мы чувствуем на своих карманах», - отметил гость студии.

Владимир Зубов предположил, что 17 декабря на очередном заседании Центробанка РФ ключевая ставка будет поднята еще как минимум на 0,5%.

«Рассказывая о том, какие перспективы видят аналитики, мы говорим о том, что нужно проводить реструктуризацию. Надо готовиться к тому, что ситуация будет ужесточаться, что "дистанционка" все больше будет вводиться не только в учебные планы и совещания различных корпораций, но и в доставку услуг и товаров, что мы реже будем встречаться лично из-за угрозы заражения и появления новых штаммов, что цифровизация прямо врывается в в экономику на всех направлениях, что большие коллективы, которые занимаются какими-то сложными процессами сборки различных механизмов и так далее, останутся, но другие коллективы, которые не нуждаются в коллективном творчестве, уйдут на расстояние и будут создавать продукт дистанционно, компилируя его потом в некое общее достижение», - добавил Владимир Зубов.