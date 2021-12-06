Экономика

Андрей Козлов назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал сбалансированным бюджет региона на 2022 год.

«Как экономист, могу сказать, что бюджет сбалансированный. И бюджет — это "живой организм". Теперь, после принятия законопроекта о бюджете в первом чтении, начнет работу согласительная комиссия, которая будет устанавливать все нормативы и правила, программное финансирование. Напомню, что у нас действует 21 программа. Принимая законопроект в первом чтении, наша фракция понимала, что на сегодняшний момент бюджет неполный. Об этом открыто говорилось и заявлялось. Еще будут подходить федеральные денежные средства. На следующей сессии, скорее всего, вернемся к первому чтению, уточним доходы. Есть большая вероятность, что бюджет увеличится», - прокомментировал он.

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Андрей Козлов отметил, что региональный бюджет на следующий год может составить 50 млрд рублей. «Субвенции всегда приходили. Это говорит о том, что на федеральном уровне нашей исполнительной власти доверяют и помогают, особенно по проблемным вопросам», - добавил он.