Экономика

Владимир Зубов: «Титан-Полимер» станет локомотивом для экономики региона

Завод «Титан-Полимер» станет локомотивом для экономики Псковской области. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов 7 декабря в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Исходя из множества товаров, при производстве которых используется пэт-пленка, можно сказать, что у завода "Титан-Полимер" будут появляться производства-спутники, которые расположатся как в экономической зоне "Моглино 2", так и за ее пределами. Они уже есть в планах», - пояснил Владимир Зубов.

Гость эфира сообщил, что Торгово-промышленная палата ведет взаимодействие с производствами, расположенными в особой экономической зоне «Моглино». По его словам, реализуемые в Псковской области инвестиционные проекты, в том числе «Титан-Полимер», несут положительный эффект для экономики. Инвестиции увеличивают количество привлеченных и организованных вокруг дополнительных производств – малых и средних предприятий, которые будут участвовать либо в цепочке поставок, либо в переработке продукции, производимой новыми предприятиями.

Напомним, что псковский завод «Титан-Полимер» – проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино». Стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Производство текстильного и пленочного полиэтилентерефталата будет способствовать возрождению текстильной и других отраслей промышленности.