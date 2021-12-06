Экономика

Владимир Зубов выступил за определение стоимости рубля в золотом выражении

Российский рубль нужно сделать более стабильным и определить его стоимость в золотом выражении. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Любая инфляция зависит только от тех людей, которые ею управляют. У нас в стране инфляция управляемая, и в нашем, обладающем мощнейшим золотовалютным запасом государстве можно сделать самый четкий и правильный ход — сделать рубль стабильным, ибо все ресурсы нашей страны это позволяют », - сказал Владимир Зубов.

По его словам, Россия может определить стоимость рубля золотом и обеспечить его стабильность нефтью и «другими компонентами, которые являются основой нашего бюджета». «Это позволит нам перейти от поставок нефти и газа к их переработке. Самый большой доход, налоги и количество рабочих мест приносит процесс производства и переработки, а не продажа сырьевых материалов», - заметил президент Торгово-промышленной палаты области.

«Для этого должен быть концептуальный подход, должно смениться некое лобби, которое влияет на принятие решений. Сейчас преимуществом обладает сырьевое лобби, которое занимается добычей сырья и сбагриванием его за границу. Тем самым не предоставляется ресурсов для его переработки здесь», - пояснил гость студии.

Он добавил, что стабилизация рубля приведет к увеличению объемов бизнеса, занятости населения, реальных заработных плат и не будет влиять на колебание курсов.