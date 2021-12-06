Экономика

Инвестпроекты в Псковской области имеют кумулятивный эффект — Владимир Зубов

Инвестиционные проекты, которые реализуются в Псковской области, имеют кумулятивный эффект. Об этом председатель Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«Инвестиции увеличиваются еще и количеством привлеченных, организованных вокруг данных производств дополнительных малых и средних предприятий, которые будут работать либо в цепочке поставок, либо в цепочке переработки продукции, производимой данными предприятиями. Надеюсь, что все это будет претворятся в жизнь, хотя коронавирусные ограничения внесли корректировки во все наши инвестиционные проекты», - добавил Владимир Зубов.

Президент ТПП подчеркнул, что мало создать бизнес-план, необходимо еще и просчитать его возможность, логичность и адекватность реализации. «Мы помогаем и при экспертизе бизнес-планов, и при поиске цепочек поставок, и при поиске предприятий, которые будут заниматься переработкой производимого продукта одной компании-инвестора для обеспечения изготовления изделий из него», - подчеркнул Владимир Зубов.

Например, в марте-апреле следующего года ожидается запуск первой очереди по производству ПЭТ-пленок завода «Титан-Полимер», и Торгово-промышленная палата готовится к этому событию.

«Также и с другими предприятиями на территории "Моглино". Мы взаимодействуем с ними, потому что процесс связан и с выпуском товаров, и с приемкой сырьевых материалов, заготовок из-за границы, а также с их переработкой здесь. Нужен расчет того, что остается, что идет в дело. Исходя из этого рассчитывается начисление и таможенной стоимости, и всех необходимых платежей», - объяснил Владимир Зубов роль Торгово-промышленной палаты в организации деятельности производств Псковской области.