Псковским предпринимателям выплатили более 100 млн рублей субсидий за нерабочие дни

Предприниматели Псковской области подали 2175 заявлений в налоговую службу на получение субсидии на «нерабочие дни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.
Так, сумма выплаченных субсидий составила более 110 миллионов рублей.
Управление ФНС напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики (в соответствии с постановление правительства РФ от 07.09.2021 №1513), могут направить заявление на получение выплаты до 15 декабря.
Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области
Чтобы получить субсидию, необходимо соблюсти сразу несколько условий:
Заявление на получение субсидии предоставляется в инспекцию по месту налогового учета организации или в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя через личный кабинет, по ТКС или по почте.
Если все условия будут соблюдены, ФНС России рассчитает выплату, а Федеральное казначейство выдаст средства в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщика проинформируют выбранным способом.