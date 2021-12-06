Экономика

Псковским предпринимателям выплатили более 100 млн рублей субсидий за нерабочие дни

Предприниматели Псковской области подали 2175 заявлений в налоговую службу на получение субсидии на «нерабочие дни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Так, сумма выплаченных субсидий составила более 110 миллионов рублей.

Управление ФНС напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики (в соответствии с постановление правительства РФ от 07.09.2021 №1513), могут направить заявление на получение выплаты до 15 декабря.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Чтобы получить субсидию, необходимо соблюсти сразу несколько условий:

Организации или индивидуальные предприниматели числятся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля или в реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля; Основной вид экономической деятельности получателя субсидии, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 10 июля относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики в соответствии с постановлением правительства РФ; Задолженность по налогам и страховым взносам обратившегося по состоянию на 1 июля не превышает 3000 рублей; Организации и индивидуальные предприниматели не находятся в процессе ликвидации, банкротства. Кроме того, в их отношении не принимается решение об исключении из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Заявление на получение субсидии предоставляется в инспекцию по месту налогового учета организации или в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя через личный кабинет, по ТКС или по почте.

Если все условия будут соблюдены, ФНС России рассчитает выплату, а Федеральное казначейство выдаст средства в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщика проинформируют выбранным способом.