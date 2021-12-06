Экономика

Производители вина в России получат субсидии на развитие

Виноградари в России получат средства на развитие своего производства. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Фото: телеграм-канал правительства РФ

С 2022 года в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» будут предоставляться субсидии аграриям, занятым выращиванием винограда. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей.

Средства можно будет направить на приобретение посадочного материала, мелиорационные мероприятия и создание инфраструктуры. Решение будет способствовать увеличению площади виноградников и уменьшению доли импортных виноматериалов в России, отметили в кабмине.