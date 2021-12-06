Экономика

В России подскочили продажи мандаринов и коробок конфет

С 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом год назад. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных).

Компания обработала 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс в РФ. Средний чек на мандарины тоже вырос — на 7% к прошлому году и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11% до 641 рубля за 500 г, пишет газета «Известия».

Повышается спрос и на другой классический новогодний товар — шампанское. Объем реализации вырос на 8%, как и средний чек, который составил 468 рублей. Специалисты «Платформы ОФД» также отметили увеличение числа покупок мягких и пластиковых игрушек в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов. Объем продаж этих товаров вырос на 23%, а средний чек прибавил 13% и достиг 951 рубля.