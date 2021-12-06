Экономика

На 19% подорожал «новогодний набор» за год

Продажи новогодней атрибутики в ноябре 2021 года выросли в целом на 80-90% по отношению к тому же периоду прошлого года.

«Стоимость "новогоднего набора" (условный минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году) увеличилась на 19% и составила 4935 рублей. В него вошли искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское, мандарины», - сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом вырос на 23% до 3196 рублей, гирлянд - на 4% до 485 рублей, набора елочных шаров - на 33% до 392 рублей, новогодней звезды - на 19% до 178 рублей, мишуры - на 7% до 106 рублей, бутылки шампанского - на 8% до 465 рублей, мандаринов - на 7% до 113 рублей.

Выросли и продажи каждого товара в составе набора: искусственной ели - на 110%, гирлянд - на 115%, набора елочных шаров - на 66%, новогодних звезд - на 112%, мишуры - на 151%, бутылки шампанского - на 6%, мандаринов - на 92%.