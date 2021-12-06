Самую большую частную сеть Private LTE в России построят МегаФон и СИБУР

Частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа запустить МегаФон по всей России к 2024 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МегаФона, она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленности.
Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.
Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.
Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов – это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны, традиционную радиосвязь, а с другой стороны – чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.
СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру. В 2017 году СИБУР объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов.