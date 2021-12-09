Экономика

Новую меру поддержки предлагают малому и среднему бизнесу в Псковской области

Субъекты малого и среднего бизнеса Псковской области могут рассчитывать на новую меру поддержки, которая направлена на возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Механизм помощи бизнесу реализуется в рамках федеральной программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».

Презентация новой меры поддержки состоялась на площадке центра «Мой бизнес». Исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации региона Виталий Рахманов и директор регионального центра Анастасия Иванова обсудили с представителями МСП не только новый механизм помощи, но и напомнили о существующих мерах поддержки бизнеса в сфере цифровизации.

Виталий Рахманов сообщил, что в настоящее время предприниматели смогут приобрести отечественное программное обеспечение со скидкой 50%. Такая возможность доступна для любого субъекта МСП, зарегистрированного на территории России.

Перечень программного обеспечения, которое доступно малому и среднему бизнесу по льготной цене, можно увидеть на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

«Для бизнеса это очень важно, потому что зачастую эффект от внедрения новых цифровых технологий наступает не сразу, а приходит со временем. Созданная мера поддержки делает более доступным для наших предпринимателей решения в части ПО и цифровых сервисов. Станет проще внедрить новые цифровые технологии, трансформировать свой бизнес и модернизировать производственные процессы. В конечном итоге, эта работа поможет снизить операционные затраты и повысит эффективность. С другой стороны, новая мера поддержки поможет и вендорам, которые разрабатывают программное обеспечение. Хотелось, чтобы в перечень были включены продукты и от наших псковских разработчиков», — заметил Виталий Рахманов.

Использовать российское программное обеспечение можно в самых разных направлениях: управление производством, продажами и закупками, оптимизация складской и транспортной логистики, организация управленческого учета и анализа на предприятии, налаживание электронного документооборота, а также автоматизация обработки обращений клиентов.

Отметим, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 220 тысяч субъектов МСП. Всего будет предоставлено не менее 441 тысячи лицензий, из них 63 тысячи лицензий в 2021 году и по 126 тысяч лицензий ежегодно в период 2022-2024 годов. Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 7 миллиардов рублей.