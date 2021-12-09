Новую меру поддержки предлагают малому и среднему бизнесу в Псковской области

Субъекты малого и среднего бизнеса Псковской области могут рассчитывать на новую меру поддержки, которая направлена на возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Механизм помощи бизнесу реализуется в рамках федеральной программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».
Презентация новой меры поддержки состоялась на площадке центра «Мой бизнес». Исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации региона Виталий Рахманов и директор регионального центра Анастасия Иванова обсудили с представителями МСП не только новый механизм помощи, но и напомнили о существующих мерах поддержки бизнеса в сфере цифровизации.
Виталий Рахманов сообщил, что в настоящее время предприниматели смогут приобрести отечественное программное обеспечение со скидкой 50%. Такая возможность доступна для любого субъекта МСП, зарегистрированного на территории России.
Перечень программного обеспечения, которое доступно малому и среднему бизнесу по льготной цене, можно увидеть на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.
Использовать российское программное обеспечение можно в самых разных направлениях: управление производством, продажами и закупками, оптимизация складской и транспортной логистики, организация управленческого учета и анализа на предприятии, налаживание электронного документооборота, а также автоматизация обработки обращений клиентов.
Отметим, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 220 тысяч субъектов МСП. Всего будет предоставлено не менее 441 тысячи лицензий, из них 63 тысячи лицензий в 2021 году и по 126 тысяч лицензий ежегодно в период 2022-2024 годов. Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 7 миллиардов рублей.