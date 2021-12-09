Экономика

Псковская область получит более 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджета

1 млрд 190 млн 807 тысяч рублей получит Псковская область на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего распределили почти 30 млрд рублей между 45 регионами. За счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

«Всего же на этот год, с учетом дополнительных решений, дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей», – отметил Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки 6 декабря.

Глава правительства добавил, что в следующем году базовая сумма не уменьшиться, напротив, будет проиндексирована.

Прямые транши из федерального бюджета – часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. В прошлом году на эти цели было выделено 300 млрд рублей.