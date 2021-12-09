Экономика

«Полимеры России и СНГ»: в Казани обсуждают основные тренды в нефтехимии

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко представил инвестиционный проект на профессиональном форуме в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Титан-Полимера».

8 и 9 декабря в Казани проходит 2-й международный конгресс и выставка «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов». На профессиональной площадке собрались производители базовых полимеров и синтетических каучуков, инициаторы инвестиционных проектов в полимерной отрасли, представители отраслевых регуляторно-надзорных органов, лицензиары технологий производства, разработчики, производители и поставщики оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщики услуг.

Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов полимерной отрасли по строительству и модернизации производственных мощностей, а также обсуждению возможностей повышения эффективности действующих предприятий.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко рассказал об основных этапах реализации инвестиционного проекта группы компаний «Титан» в Псковской области в особой экономической зоне «Моглино».

Первый этап предполагает запуск первой и второй линий БОПЭТ-пленки в 2022 году мощностью 72 тыс. тонн в год. Это пленки различного вида и назначения: прозрачная, защитная, БОПЭТ-пленка с твист-эффектом, металлизированная, матовая, пленки с различными химическими покрытиями. Составы покрытий для пленок различного назначения будут изготавливаться на собственном производстве.

В предпроектной стадии находится второй этап - завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) текстильного и пленочного назначения. По словам Германа Петрушко, сейчас на отечественном рынке сложилась критическая ситуация с текстильным ПЭТ, существует высокая потребность в ниточных и волоконных материалах.

Одновременно взят курс на создание научно-технического центра, который будет заниматься не только анализом существующих материалов на рынке, но и конструированием новых. «Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров, работаем по предпроектным работам, в том числе с институтом пластмасс, с Минпромторгом», - сказал Герман Петрушко. Эта часть проекта планируется к реализации в 2022 – 2025 годах. Завершающая часть проекта - производство нитей в объеме 40-50 тонн нити в год, в том числе нитей особой прочности.

Герман Петрушко рассказал о преимуществах расположения завода на территории проекта ОЭЗ «Моглино» в 8 км от Пскова. На расстоянии 280 километров находится морской торговый порт Усть-Луга и два погранперехода с Эстонией и Латвией на расстоянии 40 км.

Около 30% продукции планируется реализовывать на экспорт, 70% - обеспечение сырьем отечественных производителей. «Мы изучили рынок Европы, провели переговоры и понимаем, что нас ждут. Мы с оптимизмом смотрим в этот проект», - добавил Герман Петрушко.