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Экономика

Более 18 млрд рублей налогов поступило в бюджет Псковской области с начала года

10.12.2021 12:33|ПсковКомментариев: 0

Налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами Псковской области, с января по ноябрь 2021 года пополнили консолидированный бюджет региона на 18,2 миллиарда рублей, из которых 4 миллиарда – это доходы местных бюджетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы России по области. 

За этот же период времени органы УФНС России по Псковской области мобилизовали в консолидированный бюджет Российской Федерации 23,2 миллиарда рублей налогов и сборов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 3,2 миллиарда рублей. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили почти 5 миллиардов рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 11 месяцев 2021 года, в том числе, на 51,1% (9,5 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 21,2% (3,9 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 14,8% за счет имущественных налогов (2,7 миллиарда рублей).

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 15,3 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам января-ноября 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней, заметили в ведомстве. 

Теги: #налоги #Псковская область #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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