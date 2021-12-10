Экономика

В Псковской области планируют создать новый производственный кластер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством АО «Акрон Холдинг», которое планирует наладить в Пскове производство кабельно-проводниковой продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инвестор, генеральный директор предприятия Павел Морозов рассказал, что в настоящее время оборудование, необходимое для выпуска кабельно-проводниковой продукции, устанавливается на имеющихся производственных площадках Пскова, что позволило сохранить трудовой коллектив и технологические разработки. Ожидаемый объем инвестиций - 2,5 млрд рублей. Число рабочих мест планируется увеличить до 2 тысяч человек.

Смотрите также Производственные линии петербуржского «Севкабеля» могут переехать в Псков

Представители компании также представили губернатору планы по созданию на территории субъекта РФ ресурсно-образовательного центра кабельно-проводниковой продукции. По их словам, процедура сертификации уже запущена. Михаил Ведерников предложение поддержал, отметив, что этот проект позволит качественно подготовить специалистов, востребованных на производстве специальностей. Он предложил подключить к вопросу создания центра и Псковский государственный университет.

В рамках рабочей встречи участники рассмотрели и перспективы возможного участия компании в региональных и федеральных программах поддержки промышленности. В первую очередь, в национальном проекте «Производительность труда». Инвестор также попросил рассмотреть возможность заключения инвестиционного соглашения с администрацией региона по реализации инвестиционного проекта. Глава региона Михаил Ведерников поддержал инициативу подписания соглашения и дал поручение комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике проработать этот вопрос.

В администрации напомнили, что группа компаний «Акрон Холдинг» — крупнейший российский вертикально интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла. Предприятия холдинга занимаются производством изделий из металла, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.

Ранее сообщалось, что на площадку промышленно-металлургического холдинга АО «Акрон Холдинг» планируют перевезти производственные мощности ООО «ПК "Севкабель"». Организация была признана банкротом по решению суда в декабре 2020 года, ее общая кредиторская задолженность составляет порядка 6 млрд рублей (из которых 5,5 млрд рублей — по поручительствам за материнскую организацию — группу компаний «Росскат»). Основными кредиторами являются компании «Инкатех», которой переуступил права на долг «Сбербанк» с требованием 3,3 млрд рублей, и банк «Траст» с требованием 2,5 млрд рублей. Всего в реестре числится более десяти кредиторов компании.

Завод «Севкабель» был основан как мануфактура торгового дома Siemens&Halske в 1879 году, после национализации был переименован в «Северный кабельный завод», в последствии — «Севкабель».