Экономика

Партнерство псковского и латвийского бизнеса обсудили на рабочей встрече

Руководство Торгово-промышленной палаты Псковской области 10 декабря провело рабочую встречу с сотрудниками дипломатического корпуса Латвийской Республики в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТПП региона.

Так, в мероприятии приняли участие советник по экономическим вопросам посольства Латвийской Республики в Российской Федерации Андрейс Гринашко, руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) в РФ Георгийс Воевода, советник-руководитель консульства Латвийской Республики в Пскове и Лолита Ленкевич, а также генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе (Латвия) Евгений Колесников, и. о. руководителя территориального органа - представителя МИД России в Пскове Александр Иванов и атташе представительства МИД России в Пскове Роман Бровченков.

Региональное бизнес-сообщество представили президент Союза «ТПП Псковской области» Владимир Зубов, председатель «Российско-Латвийского делового совета» Александр Колпаков и исполнительный директор «Российско-Латвийского делового совета» Владимир Ван Жан.

Открывая встречу, Владимир Зубов сообщил гостям из Латвии о имеющихся деловых связях ТПП Псковской области с партнерами из ЛР, установленных еще в 1994 году, а также о сохраняющемся взаимном интересе между предпринимателями двух стран. В настоящий момент посещение Латвии затруднено в связи с принятыми властями ЛР мерами эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции COVID-19. По этой причине остается актуальным вопрос участия российских бизнес-структур в региональных выставках и бизнес-форумах на территории Латвии, проведения деловых встреч с латвийскими компаниями.

Президент псковской палаты выразил надежду на возможность роста предпринимательской активности, который напрямую зависит от снижения заболеваемости, разрешения Латвией въезда иностранцам, привитым любой вакциной от COVID-19 и снятия ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

В этой связи Евгений Колесников подтвердил заинтересованность бизнесменов Латгалии посещать Россию с целью развития партнерских связей с коллегами из РФ. По словам генерального консула, власти Даугавпилса приступили к реализации ряда инфраструктурных и энергетических проектов, в которых могли бы принять участие бизнесмены российских приграничных регионов. Прямым подтверждением этого является участие в сентябре 2021 года мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в традиционной Российской энергетической неделе в Москве.

Обсуждая взаимодействие на межгосударственном уровне, Андрейс Гринашко затронул вопрос о необходимости проведения в 2022 году заседания Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в городе Риге в 2017 году.

По мнению латвийской стороны, остается актуальным вопрос взаимного признания Латвией и Россией сертификатов граждан, вакцинированных от COVID-19 как российской, так и европейской вакцинами. На сегодняшний момент власти ЛР обсуждают возможность принятия российского сертификата у сотрудников МИД РФ, работающих в Латвии.

По словам Александра Колпакова, деятельность Российско-латвийского делового совета оказывает позитивное влияние на развитие торгово-экономических отношений двух стран. Так, Деловой совет является эффективной площадкой для выработки скоординированной позиции делового сообщества в плане взаимодействия и работы на рынках, как России, так и Латвии. В рамках работы РЛДС проводятся деловые встречи, на которых затрагиваются вопросы партнерства территорий и бизнес-сотрудничества, подчеркнул Александр Колпаков.