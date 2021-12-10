Экономика

Глава Пскова открыла в соцсетях прием предложений по распределению бюджета

Глава Пскова Елена Полонская попросила жителей города поделиться своими предложениями по формированию проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

«Дорогие псковичи! Мы старались максимально учесть ваши инициативы! Просим вас вносить свои предложения в бюджет на плановый период 2022, 2023 и 2024 годов. <...> Для нас важно не упустить значимые для города вопросы!» - написала глава Пскова в своем инстаграм-аккаунте.

Предложения горожане могут оставить в комментариях к записи.

Напомним, на сессии Псковской городской Думы 7 декабря депутаты приняли законопроект о бюджете Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.