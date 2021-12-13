Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Григорием Стороненковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №12, председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Григорий Стороненков.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ход формирования городского бюджета на следующий год и плановый период 2023 – 2024 годов. Также депутат расскажет о своей работе в округе и о политических планах.