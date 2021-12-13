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Экономика

ВТБ: Ставки по депозитам в этом году показали рекордный рост за 7 лет

15.12.2021 12:20|ПсковКомментариев: 0

По итогам 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на российском рынке может вырасти в 1,7 раза. В первой половине декабря она достигла уже 7% годовых, тогда как в начале года не превышала 4,2%. Столь резкий рост зафиксирован впервые с 2014 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ была экстренно повышена до 17% годовых и спровоцировала двукратный рост ставок. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ.

На движение ставок по рублевым депозитам традиционно влияет ключевая ставка Банка России. Как правило, рынок реагирует на рост или снижение этого индикатора в течение нескольких недель. С конца июля этого года, когда регулятор существенно увеличил ключевую ставку для нивелирования инфляции, мы наблюдаем поступательный рост ставок по рублевым депозитам: банки сфокусировались на фиксации долгосрочных розничных пассивов в условиях роста ставок.

Еще в январе этого года российский вкладчик мог рассчитывать на доходность по депозитам не выше 4,2% годовых. В четвертом квартале российские банки стали активно повышать ставки, к чему добавился раунд сезонных предложений для населения. В итоге доходность по вкладам стала сопоставима с консервативными инвестиционными стратегиями. В ноябре средневзвешенная ставка по депозитам в России «перешагнула» отметку в 6%, а в первой половине декабря – уже 7%.

Такой резкий рост ставок сопоставим с 2014 годом, когда за аналогичный период средневзвешенные ставки по рублевым депозитам на срок от года выросли более чем в 2 раза. При этом причины действий регулятора радикально отличались от текущей ситуации и были призваны удержать от резкого падения курс национальной валюты. По итогам 2021 года мы ожидаем рост средневзвешенных ставок по рублевым вкладам сроком свыше года более чем в 1,7 раза – таким образом, средние ставки по ним могут достигнуть 7,5% годовых и более. Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года.

Обратной стороной роста доходности депозитов может стать процентный риск, который возникает при снижении рыночной ставки. В начале 2015 года ключевая ставка начала снижаться почти сразу после резкого повышения, и для многих банков этот риск реализовался - прежде всего по долгосрочным вкладам с возможностью пополнения. Так называемые «токсичные» депозиты ухудшали балансы кредитных организаций в течение нескольких лет и оказывали давление на процентную маржу.

Однако сегодня и на горизонте 2022 года такой сценарий, исходя из поведения банковского сектора, пока не прогнозируется. Мы видим, что банки учли опыт 2014 года и не предлагают вклады с опцией пополнения по высоким ставкам на длинные сроки. Более того, многие кредитные организации ограничивают привлечение сроками в 1,5-2 года, которые позволяют эффективно планировать процентные риски.

Для вкладчика ситуация на рынке складывается позитивно: рост ставок вернул ранее утраченную популярность срочным сбережениям и дал возможность нивелировать инфляционные потери. Разворот тренда очень хорошо заметен по изменению структуры рынка: если за первое полугодие 2021 года с рублевых вкладов население забрало более 865 млрд рублей, то лишь за первые 4 месяца второго полугодия на такие депозиты вернулась примерно половина этой суммы – и тренд очевидно продолжится по итогам ноября-декабря. Противоположная ситуация сложилась со средствами до востребования в национальной валюте: за первое полугодие рост остатков на рублевых текущих и накопительных счетах составил порядка полутриллиона рублей, а за период июля-октября 2021 года - в десять раз меньше.

Подробности на сайте Банка ВТБ (ПАО) https://www.vtb.ru/

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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