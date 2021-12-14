Экономика

В Псковской области планируют передать более 4000 гектаров земли для сельского хозяйства

Администрация Псковской области планирует направить в правительство РФ письмо с предложением о передаче в собственность региона 63-х земельных участков в Псковском и Палкинском районах общей площадью более 4000 гектаров для дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-губернатором Нинель Салагаевой. Заместитель губернатора доложила главе региона о предварительных итогах уходящего года в сфере экономики.

Так, за 10 месяцев 2021 года индекс промышленного производства в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,5%. В сельском хозяйстве этот показатель увеличился на 2,7%.

Объем инвестиций в основной капитал по области вырос на 31,5% и составил около 30 млрд рублей, в то время как по стране уровень прироста не превышает 7,6%. Уровень экономической активности в сфере малого и среднего предпринимательства не изменился — на территории Псковской области работают свыше 20,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, из них более половины — индивидуальные предприниматели.

За счет восстановления потребительского спроса и расширения форм торговли продолжился рост розничного оборота. За прошедший период он составил 7,8%. Улучшилась ситуация и на рынке труда — численность занятого населения восстановлена до уровня 2019 года. А численность официально зарегистрированных безработных за 10 месяцев снизилась почти в 3 раза — с 6,8 тысячи до 2,4 тысячи человек.

Нинель Салагаева проинформировала Михаила Ведерникова и об итогах реализации в Псковской области региональных и федеральных экономических и инвестиционных программ. Также стороны обсудили планы по их исполнению на следующий год.

В ходе встречи были затронуты и текущие вопросы. В частности, речь шла о возвращении неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

Также Михаил Ведерников обсудил с Нинель Салагаевой подготовку к проведению в Псковской области двусторонней рабочей группы с представителями Республики Беларусь, в ходе которой планируется обсудить исполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита псковской делегации в соседнее государство в 2020 году.