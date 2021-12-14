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Экономика

В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России

16.12.2021 14:03|ПсковКомментариев: 0

Высокая инфляция в России является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта - до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора «инФОМ», выполненного по заказу ЦБ.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по вопросу высокой инфляции.

«Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а, может быть, даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности», -добавил он.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим - 0,46%.

Минэкономразвития в своем обзоре сообщало, что инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% неделей ранее.

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будет вблизи 8%. Допустила превышение инфляцией прогноза по итогам года и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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