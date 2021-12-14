Экономика

Инвестиционную привлекательность Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН

Итогам работы по привлечению инвестиций в Псковскую область в 2021 году будет посвящена очередная пресс-конференция в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, которая состоится завтра, 17 декабря.

В разговоре примут участие:

Михеев Андрей Сергеевич - председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Яковлев Антон Викторович - исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино».

Сколько инвестиционных проектов удалось реализовать в Псковской области за 2021 год? Каков объем инвестиций, поступивших в регион в этом году? Можно ли в настоящее время говорить о привлекательности области для зарубежных инвесторов? Каково положение дел по созданию инженерной инфраструктуры второй очереди «Моглино»?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в 15.00. Видеозапись пресс-конференции будет доступна а YouTube-канале ПЛН.