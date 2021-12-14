Экономика

В России ожидается рост тарифов на сотовую связь в 2022 году

Тарифы на сотовую связь в РФ в начале 2022 года могут повысить на 8-10%. Другой источник утверждает, что повышение действительно рассматривается, хотя может оказаться и не таким заметным — в районе 6%.

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2021 год прошел без заметных скачков цен на сотовую связь отчасти потому, что сотовые компании хотели дать абонентам некоторую передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока клиентов, заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако операторы вынуждены поднимать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и выпадающие доходы, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Компании должны постоянно инвестировать в развитие сетей — если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно, объяснил он.

«У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования», — цитирует газета «Известия» представителя ведомства.

Сами операторы пока официально либо отрицают планы повысить тарифы, либо не комментируют этот вопрос.