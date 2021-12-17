Экономика

В Псковской области работают около 500 компаний с участием иностранного капитала

Порядка 500 компаний с участием иностранного капитала работают на территории Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестициям Андрей Михеев в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Схемы и формы взаимодействия могут быть разные. Тем не менее, по данным статистики, в настоящее время на территории региона действует около 500 компаний с участием иностранного капитала. Это юридические или физические лица, представляющие иностранные государства. Если компании вкладывают деньги в развитие в регионе, это считается иностранными инвестициями», - рассказал Андрей Михеев.

В качестве примера он привел компанию «OSKO Invest», предприятие которой в этом году открылось в деревне Спасовщина Псковского района. Кроме того, капитал китайской «Синьань» удалось реализовать в сфере деревопереработки.

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«Иностранный капитал - это достаточно разнообразная сфера. Много иностранных инвесторов в сфере торговли, среди них есть дилерские представительские центры. Многие из них находятся на территории особой экономической зоны "Моглино"», - добавил Андрей Михеев.

Также он выделил ТАНН «Невский» - предприятие, работающее с привлечением иностранного капитала, которое получило большую прибыль в этом году. Компания находилась на контроле областной администрации и очень быстро набрала обороты при поддержке руководства региона, отметил руководитель профильного комитета.