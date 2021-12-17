Экономика

«Моглино» вошло в пятерку самых инвестиционно привлекательных экономических зон России

Особая экономическая зона «Моглино» вошла в пятерку самых инвестиционно привлекательных экономических зон России. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев во время пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Буквально вчера был опубликован национальный рейтинг по инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Стоит отметить, что ОЭЗ "Моглино" не только поднялась вверх на одну позицию и заняла 5 место в стране, но и перешла в другую категорию. Раньше мы считались "достаточно привлекательными", а теперь находимся в группе высокой инвестиционной привлекательности», - отметил Антон Яковлев.

Он подчеркнул, что этот общероссийский рейтинг составляет Министерство экономики совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, что добавляет рейтингу объективности.

Подводя итоги прошедшего года, исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ рассказал, что на сегодняшний день руководству «Моглино» поступило около 49 обращений по сотрудничеству в экономической зоне.

«С 26 обратившимися мы работаем над подачей заявок и выяснением требованием. 7 обращений находятся на завершающей стадии работы. По итогам года у нас есть уже 5 резидентов, и, если мы получим содействие администрации региона на экспертном совете, то добавим к ним еще двоих. Это очень неплохой результат!» - рассказал Антон Яковлев.

Он напомнил, что «Моглино» в настоящее время располагает двумя площадками по обе стороны от трассы, идущей через ОЭЗ. Одна из них занимает 215 гектар, вторая - 82,5. Вторую площадку планируют расширить до 205 гектар. На этих площадках 4 предприятия уже работают на полную мощность, а еще 3 находятся в стадии строительства и будут вводиться в эксплуатацию в следующем году, заключил Антон Яковлев.