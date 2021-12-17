Экономика

Не облагаемый налогом доход по вкладам в 2022 году увеличится до 85 тыс. рублей

Россияне, у которых есть банковский вклад на сумму более 1 миллиона рублей, должны заплатить налог, если их процентный доход превысит 85 тыс. руб. Проценты по вкладам облагаются НДФЛ в размере 13%.

Как отмечает «Коммерсант», налогом облагается совокупный процентный доход по вкладам в российских банках. Сумма рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года. В начале 2021 года она составляла 4,25%, поэтому необлагаемый доход по вкладам составил 42,5 тыс. руб.

За год ЦБ семь раз повышал ключевую ставку. Накануне он установил ее на уровне 8,5%.