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Экономика

Финансист спрогнозировал, случится ли резкий рост цен в следующем году

19.12.2021 14:50|ПсковКомментариев: 0

В 2022 году мы в большей степени переживем последствия ограничений 2020-го, и рынок выровняется, откроется сектор услуг – и часть капитала оттечет туда, следуя за отложенным спросом. Об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. 

По его словам, вполне возможно, что инфляция перейдет на сектор услуг, где многие компании вышли из игры, не выдержав локдауна, а значит, и количество предложений будет меньше, чем до локдауна, а спрос — больше. «Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырье не стоит. Однако все эти выкладки верны только в случае успокоения ситуации с коронавирусом и локдаунами», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Локдаун внес «очень необычные реалии» в экономическую среду, продолжил Сосновский. «По сути, мы пережили первый после Второй мировой войны экономический кризис, причины которого лежали за гранью экономики», — пояснил он.

При этом в отличие от времен военного кризиса доходы населения в США не пострадали, и средства производства не пострадали, а в обществе преобладало мнение о достаточно скором завершении закрытия экономики. Эксперт напомнил о том, что США – это крупнейший экономический рынок, настроения и движения на котором определяют общие движения капитала во всем мире. 

Ожидания быстрого открытия экономики, «вертолетные деньги», невозможность потратить деньги в сфере услуг – все это изменило поведение в сфере потребления. Многие домохозяйства приняли решение о покупке товаров длительного пользования (автомобили, технику, мебель и т. д.). При этом из-за локдауна производство этих товаров было остановлено. Спрос рос, предложение падало. Последствия, по словам Сосновского, не заставили себя долго ждать. Как только экономика начала открываться, производители начали очень активно скупать ресурсы (чья добыча также приостанавливалась).

«В итоге сталь выросла на 70+% за год, нефть — на 34,5%, коксующийся уголь — на 74,5%, природный газ — на 57,5%. Безусловно, с учетом дефицита, все эти затраты были переложены на потребителя. В результате – беспрецедентная инфляция», — объяснил эксперт.

Теги: #инфляция #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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